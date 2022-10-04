Самолет Ан-26 ВКС ушел от столкновения с беспилотниками США в Сирии ЦПВС: российский Ан-26 ушел от столкновения с беспилотниками США в небе над Сирией

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Беспилотник MQ-9

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Егоров заявил, что самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией. По его словам, американские беспилотники продолжают незаконно летать в ударном снаряжении, сообщает РИА Новости.

Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики, — подчеркнул генерал-майор.

Он отметил, что инцидент произошел утром 3 октября. Российский Ан-26 выполнял рейс для снабжения подразделений группировки РФ, когда по маршруту его движения на севере Сирии появились американские беспилотники MQ-1 и MQ-9. Самолету пришлось уклоняться от столкновения с ними.

Американские военные не в первый раз нарушили положения меморандума по Сирии о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации.

Ранее стало известно, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ракетном обстреле, которому подверглась американская военная база Грин-Виллидж, расположенная на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел вечером 18 сентября. Три ракеты диаметром 107 мм были запущены в направлении базы, четвертую ракету обнаружили в пяти километрах от нее.