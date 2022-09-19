Командование ВС США сообщило об обстреле базы на северо-востоке Сирии Командование ВС США сообщило об обстреле базы Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии

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Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщила о ракетном обстреле, которому подверглась американская военная база Грин-Виллидж, расположенная на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел вечером 18 сентября. Отмечается, что атака не увенчалась успехом.

По данным CENTCOM, три ракеты диаметром 107 миллиметров были запущены в направлении базы. Четвертую ракету обнаружили в пяти километрах от базы. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что вечером 18 сентября крупнейшая военная база США, расположенная вблизи нефтяного месторождения на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Информации о ранениях или жертвах среди проживающих в этом месте американских солдат не поступало.

По информации СМИ Сирии, схожее нападение было предпринято на американскую базу несколько дней назад.