СМИ сообщили о мощном обстреле базы США на северо-востоке Сирии РИА Новости: база США на северо-востоке Сирии подверглась мощному обстрелу

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Вечером 18 сентября крупнейшая военная база США, расположенная вблизи нефтяного месторождения на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник. При этом информации о ранениях или жертвах среди проживающих в этом месте американских солдат не поступало.

Ракетный удар был нанесен по американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар, были слышны звуки взрывов внутри американской базы, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в районе месторождения поднялись дым и пламя, на место происшествия выехали автомобили скорой помощи и пожарных. В это время военные США с самолетов проводили разведку местности над месторождением.

Однако информации о ранениях и гибели американских военнослужащих, проживающих в данной местности, не поступало.

По информации СМИ Сирии, схожее нападение было предпринято на американскую базу несколько дней назад.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожен в Сирии лидер запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддин Мухтаров. Это произошло в результате удара ВКС по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября.