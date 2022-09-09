ВКС России уничтожили лидера незаконного формирования в Сирии ВКС России уничтожили в Сирии лидера незаконного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад»

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожен в Сирии лидер запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддин Мухтаров. Это произошло в результате удара ВКС по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября, сообщает ТАСС.

Был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии, — рассказал Егоров.

По его словам, также уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). За ними числилась боевая и диверсионная подготовка боевиков. Также они направляли финансовую и административную деятельность группировки.

Ранее стало известно, что в конце августа совершена атака на российский военный патруль в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Было использовано взрывное устройство. Бомба взорвалась, когда патруль проезжал мимо деревни Аль-Муаллака в южной части Кунейтры. В результате взрыва среди российских военнослужащих оказались раненые.