Испанские учёные сделали сенсационное заявление о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Испании опубликовали новое исследование, которое уже назвали сенсацией. По словам специалистов, коронавирус циркулировал по стране ещё в феврале.

Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля и исключают наличие нулевого пациента, — заявили учёные.

По их мнению, COVID-19 мог попасть в Испанию пятнадцатью путями. В частности, благодаря контактам с КНР и европейскими странами. Эксперты мадридского Института здоровья Карлоса III проанализировали образцы тестов пациентов из разных регионов и выяснили, что массовый всплеск COVID-19 раньше всего произошёл в Валенсии. Там было отмечено заражение среди футболистов и болельщиков. Это совпадает с данными мэра итальянского города Бергамо Джорджио Гори. Ранее он сообщал, что около 40 тысяч фанатов могли заразиться коронавирусом в ходе матча Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянской «Аталантой», передаёт «Московский Комсомолец».

Согласно данным Минздрава Испании, за минувшие сутки в стране из-за коронавируса умерли как минимум 367 человек. Этот показатель стал самым низким за период с 20 марта. Всего жертвами инфекции стали свыше 22,5 тысячи жителей королевства, писал NEWS.ru.