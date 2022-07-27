Испания выдала россиянку, укравшую из тюменского банка более 560 млн рублей Испания выдала РФ Инессу Бранденбург, укравшую из тюменского банка более 560 млн рублей

Фото: Diego Radames/Global Look Press

Россиянку Инессу Бранденург, которая ранее украла из тюменского банка более 560 млн рублей, экстрадировали из Испании в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Она рассказала, что обвиняемую передали российским сотрудникам правоохранительных органов в мадридском аэропорту.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирована гражданка РФ Инесса Бранденбург. Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сегодня в аэропорту Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, — сказала Волк.

Она напомнила, что преступление произошло еще в 2018 году. Инесса Бранденбург исполняла обязанности председателя правления одного из тюменских банков. По версии следствия, она решила воспользоваться служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных денег. В итоге женщина смогла похитить порядка 560 млн рублей, которые выносила с помощником в спортивных сумках.

Пропажу денег заметили через несколько дней, когда женщина уже успела долететь до Москвы и покинуть Россию. Ее с предполагаемым подельником объявили в международный розыск, трех других участников хищения приговорили к лишению свободы.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадиции объявленных в розыск от европейских стран после начала операции на Украине. С марта по май 2022 года Россия получила в три раза больше отказов в выдаче обвиняемых в преступлениях, чем за аналогичный период прошлого года.