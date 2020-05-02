Испанцев обязали носить маски в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/12465728-8c8c-11ea-a67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Испании с 4 мая будут обязаны носить маски в общественном транспорте. Об этом сообщил премьер страны Педро Санчес.

Власти подготовили 14 млн повязок, которые предстоит раздать людям. Часть из них можно будет получить прямо на остановках транспорта, часть раздадут власти городов, а ещё часть — сотрудники Международного комитета Красного Креста и других организаций.

С конца апреля власти ослабили карантинные меры. В итоге многие жители страны смогли вернуться на работу: им на остановках транспорта с самого начала предлагали маски. Однако до сих пор их ношение в транспорте было не обязательным.

Ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чихании не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причём такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования.



11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели. Больше всего умерших — в Италии (28,3 тысячи), Великобритании (27,5 тысячи), Франции (24,5 тысячи) Испании (24,5 тысячи).

Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1,1 млн человека, из них 65 тысяч скончались от COVID-19. В Европе очагом распространения коронавируса стали Италия и Испания с 207 и 213 тысячами заболевших соответственно.