Собянин заявил о важности дезинфекции метрополитена

https://static.news.ru/photo/3f1bc530-8c73-11ea-962d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о важности дезинфекции в метрополитене Москвы. По словам градоначальника, наибольшее внимание следует уделить подвижным составам, станциям и эскалаторам.

От того, насколько она качественно будет проводиться, во многом зависит здоровье москвичей, — подчеркнул мэр.

На данный момент обработка вагонов метрополитена проводится два раза в день. Частота уборок в пассажирской зоне увеличена в 12–15 раз. На станциях установили санитайзеры для обработки рук.

За счёт тех мер самоизоляции, которые приняты в Москве, количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось а разы, в метро уменьшение произошло в пять раз. Тем не менее весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность, чтобы они себя чувствовали комфортно, — добавил Собянин.

Ранее NEWS.ru информировал, что в метро Москвы начнут продавать медицинские маски.