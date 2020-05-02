В метро Москвы начнут продавать медицинские маски

https://static.news.ru/photo/ea1715ee-8c6d-11ea-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Все жители столицы, которые пользуются метрополитеном, со следующей недели смогут купить защитную маску в ларьках или кассах московской подземки. Об этом сообщил заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

По рекомендации Роспотребнадзора и поручению мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от структур города, — цитирует Ликсутова ТАСС.

Чиновник пояснил, что целью данной меры стала возможность обеспечить всех, кто вынужден передвигаться по метро, защитными средствами. По словам Ликсутова, маски появятся в продаже со вторника.

Он отметил, что цель в том, чтобы все пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли её, при входе в метро смогли приобрести её.

Необходимое количество масок уже завезено на склады метро и будет постепенно развозиться на станции. Продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро, — добавил заммэра.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, штраф за нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4000 рублей. Следить за выполнением требования будут полицейские и представители других правоохранительных и надзорных органов, которые обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности.