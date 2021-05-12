Ирландия ответила Украине и Грузии на обвинения в российской пропаганде

https://static.news.ru/photo/cef33ac2-b345-11eb-bac7-96000091f725_660.jpg Фото: Ian Murray/imageBROKER.com/Global Look Press

Ирландские политики считают жалобы посольств Украины и Грузии в МИД страны попыткой цензуры в образовании. Так они ответили на обвинения дублинского университета в российской пропаганде, сообщает издание «Страна.ua».

Академическая свобода — краеугольный камень нашей системы высшего образования, — подчеркнул сенатор Малькольм Бирн.

По его словам, власти должны защищать этот принцип после атаки на учёных.

Представители посольств Украины и Грузии подвергли критике курс Городского университета Дублина (DCU) «Россия и постсоветское пространство» в своём письме. Его копию получили глава университета и несколько научных сотрудников. Утверждается, что среди студентов распространяется дезинформация «известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве».

В курсе университета стоит лекция специалиста по Кавказу из МГИМО Сергея Маркедонова. Её посетил сотрудник посольства Грузии, который посчитал, что точка зрения преподавателя на суверенитет Украины и Грузии является «промыванием мозгов» среди студентов, а также «попыткой оправдать незаконные действия».

В университете с удивлением отнеслись к письму посольств двух стран и назвали жалобу беспрецедентной. Директор Института по разрешению международных конфликтов отметил, что сотруднику посольства Грузии была дана возможность высказать свою точку зрения перед студентами в перерыве лекции российского специалиста. Кроме того, эксперты из Грузии и Украины были приглашены для проведения занятий в рамках курса.

Ранее власти Великобритании решили убедить других членов «Большой семёрки» в необходимости создания механизмов борьбы с «российской пропагандой» и дезинформацией. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Он подчеркнул, что будет рассмотрена возможность разработки системы, позволяющей реагировать на фейки, которые якобы распространяет Россия.