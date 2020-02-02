https://static.news.ru/photo/43f9cc18-45c0-11ea-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Вероятное число «черепно-мозговых травм», полученных бойцами армии США во время ответного удара Ирана по авиабазам Белого дома, может соответствовать количеству погибших, считает представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Рамезан Шариф.

Он добавил, что Вашингтон не решается официально сообщить о потерях. Понятие «черепно-мозговая травма» — расплывчатая и странная формулировка, отметил Шариф. Единственно возможный термин в данной ситуации — «раненые», пишет издание Vatan-e-Emrooz. Данные об убитых могут появиться во время президентской гонки 2020 года в США, резюмировал Шариф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские власти запросили разрешение Ирака на переброску в страну зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для обороны военных объектов армии США.

Председатель Комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что вооружённые силы США договариваются с иракскими властями о размещении комплексов.

В январе 2020 года американские базы в Ираке попали под обстрел иранских военных, которые ответили на убийство своего генерала в Багдаде. Пентагон отрицал потери и нанесённый урон личному составу, но позже выяснилось, что ранения получили 50 солдат армии США.