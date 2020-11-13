Иранские военные готовы помочь Ираку укрепить вооружённые силы

https://static.news.ru/photo/a9e33ab8-2685-11eb-a232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские военные готовы предоставить всё необходимое обеспечение для обороноспособности иракских вооружённых сил. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами на встрече с иракским коллегой в Тегеране.

Минобороны Ирана располагает большим потенциалом и богатой инфраструктурой, которые стали результатом гнёта американских санкций после победы Исламской революции, и готово укрепить обороноспособность Ирака за счёт обеспечения нужд иракских вооружённых сил, — приводит ТАСС слова представителя иранского военного ведомства.

Министр обороны Ирака Анад Саадун прибыл в столицу Ирана для встречи с иранским коллегой, а также для знакомства с научно-техническими достижениями Исламской Республики.

Международное оружейное эмбарго в отношении Ирана перестало действовать 18 октября на основании резолюции Совбеза ООН 20 июля 2015 года. Иранские власти имеют право покупать и продавать любое вооружение, кроме ракетной техники.

Как писал NEWS.ru, действующая в Ираке шиитская группировка «Асхаб аль-Кахф» обнародовала кадры испытаний тяжёлой огнемётной системы (ТОС) российского производства «Буратино» / «Солнцепёк», которые якобы прошли неподалёку от Мосула. Факт обладания подобным вооружением мог бы стать причиной для военной эскалации, но аналитики склонны считать реактивную установку, попавшую на кадры, скорее, иранского производства. Подобные установки не раз были использованы против иностранных войск в Ираке.