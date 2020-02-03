https://static.news.ru/photo/19f1cc76-4684-11ea-b1ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что утечка записи переговоров иранских диспетчеров не повлияет на сотрудничество между Тегераном и Киевом.

По его словам, опубликованный файл сначала передали группе экспертов по расследованию авиакатастрофы, а затем произошла его публикация украинской стороной. Резайефар подчеркнул, что после утечки данных Иран больше не будет передавать никакой информации Украине. Он отметил, что обнародование файла сделано в нарушение международных норм, передаёт агентство Mehr .

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из Тегерана. Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что судно было сбитой ПВО страны по ошибке. На борту самолёта находились 176 человек, все они погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал «давить» на Иран по вопросу выплаты компенсаций семьям погибших украинцев. Тегеран предложил выплатить по $80 тысяч, украинский президент назвал эту сумму незначительной.