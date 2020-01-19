https://static.news.ru/photo/6b5abdba-3aa5-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины Ирана установили личности 169 погибших при крушении украинского самолёта Boeing 737.

Работа по опознанию остальных погибших продолжается, — цитирует представителя ведомства агентство Tasnim.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 176 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.