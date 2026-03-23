Иран пригрозил асимметричным ответом на угрозы критической инфраструктуре

Иран ответит асимметрично на дальнейшие угрозы в отношении критически важной инфраструктуры страны, сообщил ТАСС высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Тегеране. Он подчеркнул, что предыдущий удар по энергетической сети получил соразмерное возмездие.

Иран дал сильный, но соразмерный ответ на нападение на энергетическую сеть Ассалуйе. Однако наш ответ на дальнейшие угрозы в отношении критически важной инфраструктуры страны будет асимметричным и в несколько раз превысит нанесенный удар, — сказано в сообщении.

Ранее американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.

Кроме того, западные журналисты сообщили, что перебои в поставках энергоносителей, вызванные военными действиями США и Израиля против Ирана, могут продлиться месяцы и даже годы, даже при условии быстрой деэскалации конфликта. По информации источников, блокировка Ормузского пролива уже привела к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок сырья.