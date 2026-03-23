23 марта 2026 в 01:28

Иран пригрозил США асимметричным ответом на угрозы критической инфраструктуре

Иран ответит асимметрично на дальнейшие угрозы в отношении критически важной инфраструктуры страны, сообщил ТАСС высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Тегеране. Он подчеркнул, что предыдущий удар по энергетической сети получил соразмерное возмездие.

Иран дал сильный, но соразмерный ответ на нападение на энергетическую сеть Ассалуйе. Однако наш ответ на дальнейшие угрозы в отношении критически важной инфраструктуры страны будет асимметричным и в несколько раз превысит нанесенный удар, — сказано в сообщении.

Ранее американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.

Кроме того, западные журналисты сообщили, что перебои в поставках энергоносителей, вызванные военными действиями США и Израиля против Ирана, могут продлиться месяцы и даже годы, даже при условии быстрой деэскалации конфликта. По информации источников, блокировка Ормузского пролива уже привела к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок сырья.

Жизнь не сахар: как легко и быстро победить зависимость от сладкого
Жителям Подмосковья рассказали, как получить бесплатную парковку
Овечкин высказался о достижении 1000 голов в НХЛ
ФСБ обнародовала архивы о выдающемся контрразведчике из «Смерш»
Ким Чен Ына переизбрали на главный пост КНДР
Иран пригрозил асимметричным ответом на угрозы критической инфраструктуре
Дмитриев прокомментировал отсутствие нефти и газа у ЕС из-за русофобии
SHOT сообщил о «глухих и басовитых» взрывах в Ленобласти
В Петербурге под машиной кандидата в депутаты нашли подозрительный предмет
Учителей в Одессе стали проверять на соблюдение языкового закона
Отстраненный комбриг ВСУ хочет перебраться к семье в США
Ошибки в трудовой книжке могут лишить россиян части пенсии
Два российских аэропорта ввели работу по согласованию
Метеорит пробил крышу жилого дома
Бело-голубая машина буксует: «Зенит» обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ
Маркетплейсам в России хотят запретить влиять на цены
Назван лидер выборов в парламент Словении
Иран раскрыл цели своих следующих атак
Тюрьма, две семьи: как жил и умер исполнитель роли Бендера Арчил Гомиашвили
«Азов» посоветовал бойцам ВСУ дезертировать
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

