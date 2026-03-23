23 марта 2026 в 00:51

Отстраненный комбриг 32-й бригады ВСУ Шум хочет перебраться к семье в США

Отстраненный комбриг 32-й бригады Вооруженных сил Украины Алексей Шум планирует перебраться к семье в США, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что офицер вывез своих родственников за океан еще в 2015 году.

Хитрый полковник (Шум. — NEWS.ru) еще в 2015 году вывез свою семью на постоянное место жительства в США (Левенуэрт, округ Шелан, штат Вашингтон) в укромное местечко с населением около 3000 человек. Там из таких как он образовался целый «украинский квартал», — сказано в сообщении.

В силовых структурах также отметили, что 32-я бригада за последние месяцы понесла серьезные потери под Гришино в ДНР, лишившись более 650 военнослужащих. В феврале Шума сняли с должности, назначив на его место майора Игоря Дикуна, чьи военные компетенции источник оценил как крайне низкие.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Бельгии могут остаться без государственных пособий, если откажутся интегрироваться в местное общество, заявила министр социальной защиты страны Аннелин Ван Боссюйт. Она объявила о новых правилах для временно перемещенных лиц, находящихся под международной защитой, согласно которым получатели выплат обязаны посещать языковые курсы и активно искать работу.

