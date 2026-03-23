Дмитриев прокомментировал отсутствие нефти и газа у ЕС из-за русофобии Дмитриев: зеленая и русофобская повестки ЕС привели к отсутствию нефти и газа

Зеленая и русофобская повестки Евросоюза привели к отсутствию газа и нефти в Европе, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X. Такое мнение он выразил, комментируя введенные властями Словении ограничения на суточную продажу топлива.

Он также назвал удивительным то, что Запад слишком медленно осознает новую реальность, сложившуюся в энергетической сфере. Глава РФПИ добавил, что бюрократы скрывают негативные новости до тех пор, пока ресурсы не иссякнут.

Ранее Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии Евросоюза Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксена и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».

До этого Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.