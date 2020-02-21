https://static.news.ru/photo/c4ee4d38-54c2-11ea-8e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран попал в чёрный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В этот перечень входят государства, которые не соответствуют международным требованиям как по отмыванию денег, так и по финансированию терроризма.

Данная информация была обнародована в СМИ в пятницу, 21 февраля, со ссылкой на заявление представителей организации. Теперь страны-участницы Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег имеют право принимать решения по поводу ограничительных мер в отношении Ирана. При этом государства не обязаны действовать в соответствии с новыми правилами организации.

После принятия указанного решения к Ирану ужесточат контроль над проведением всех финансовых операций. Также после внесения страны в чёрный список вступают в силу ограничительные меры на соответствующие (финансовые — NEWS.ru) отношения с иранскими бизнесменами, передаёт Reuters. Кроме того, банкам Ирана теперь запрещено открывать отделения на территории других стран.

Как ранее писал NEWS.ru, советник главы МИД Ирана Мехди Санаи заявил, что в стране не готовы вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе государства взамен действующего.