https://static.news.ru/photo/dc9c9b42-521f-11ea-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Мехди Санаи Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник главы МИД Ирана Мехди Санаи заявил, что в стране не готовы вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе государства взамен действующего.

В любом случае, Иран не будет вести никаких переговоров параллельно с СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) — только в рамках данного соглашения. Мы не будем говорить о новой сделке: какая гарантия, что её будут соблюдать? Мы этот вопрос не обсуждаем, — сказал Санаи в интервью NEWS.ru.

При этом он отметил, что в Тегеране недовольны усилиями «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания — прим. NEWS.ru) в рамках действующего соглашения.

Конечно, иранцы очень недовольны тем, что не получают выгоды (от сделки) , и тем, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели очень жёсткие санкции против нашей республики. Но Тегеран не устраивает и то, что европейцы действуют не так активно, как они должны, — добавил советник главы МИД Ирана.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД России надеются на то, что СВПД удастся сохранить и «точка невозврата» ещё не пройдена.

Полностью интервью М.Санаи опубликовано на сайте NEWS.ru.