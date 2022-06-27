СМИ сообщили о заявках на вступление в БРИКС Ирана и Аргентины

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Иран и Аргентина официально подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщает агентство Tasnim.

О намерении Ирана присоединиться к организации в понедельник, 27 июня, заявил представитель МИД страны Саид Хатибзаде. Сообщение опубликовано в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Ирана объявил о своей заявке на членство.<...> Председатель КНР пригласил президента (Ибрахима) Раиси, и он присутствовал и выступил с речью. Я надеюсь, что мы сможем и дальше приносить пользу, а БРИКС добавит нам ценности, — говорится в сообщении.

Три дня назад о желании вступить в БРИКС заявил во время выступления на XIV саммите глав государств объединения президент Аргентины Альберто Фернандес.

Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта, — сказал аргентинский президент.

Фернандес заверил, что Аргентина является «безопасным и ответственным» поставщиком продуктов питания, а также признанным игроком в сфере биотехнологий и прикладной логистики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Решения в Буэнос-Айресе и Тегеране приняли на фоне санкционной политики США.