Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке

https://static.news.ru/photo/113680b6-9775-11eb-86a0-96000091f725_660.jpg Хасан Рухани Фото: Handout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон выразил готовность к диалогу по ядерной программе, и Тегеран также готов к этому. Иран возобновит исполнение своих обязательств при условии отмены санкций. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани.

Заявления американской стороны о готовности к прямым или непрямым переговорам он назвал «победой иранского народа».

Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций, — цитирует Рухани РИА Новости.

Он заявил, что возможно проведение переговоров в формате 4+1, если Штаты продемонстрируют свою честность. Рухани добавил, что Тегеран настроен на разрешение всех спорных вопросов и проблем.

Договор между Ираном и шестёркой стран (Россия, Китай, Германия, Франция, США, Великобритания) был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. Среди прочего условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

С приходом к власти Дональда Трампа Вашингтон объявил о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

Как писал NEWS.ru, Рухани заявил, что США должны вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без каких-либо предварительных условий. Он также отметил, что первый шаг к возобновлению сделки должен сделать именно Вашингтон.