Instagram запретил россиянам смотреть зарубежные ролики в Reels

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Соцсеть Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) запретила россиянам смотреть зарубежные короткометражные ролики в сервисе Reels, пишет Lenta.ru. Отныне в рекомендациях российским пользователям выскакивают видео от соотечественников. Reels в Instagram — это аналог ленты небольших видеороликов китайской платформы TikTok.

Instagram запретил российским пользователям смотреть зарубежные ролики в Reels. Теперь в рекомендациях только видео от российских аккаунтов, — сказано в сообщении.

21 марта Таганский суд Москвы запретил Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) и Instagram. Согласно этому же решению, Мeta (деятельность компании в России запрещена) признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также изменению основ конституционного строя.

28 марта россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta. Решение суда не ограничивает действий физических и юридических лиц по использованию продуктов компании.