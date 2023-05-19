Instagram может запустить аналог Twitter Bloomberg: Instagram может запустить аналог Twitter в июне 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) в июне текущего года планируют запустить текстовое приложение — аналог Twitter. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что в настоящее время приложение тестируют сами разработчики, а также некоторые селебрити.

По информации агентства, новый сервис не станет частью Instagram, однако аккаунты в двух приложениях можно будет связать.

В Instagram на запрос Bloomberg прокомментировать эту информацию ничего не ответили.

Аналоги Twitter стали приобретать популярность после покупки этой сети предпринимателем Илоном Маском в октябре 2022 года. Новый владелец внес ряд изменений в политику платформы.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp создаст функцию «Закрытие чата». Она позволит пользователям переносить личные переписки в отдельную папку, открыть которую можно будет с помощью пароля или биометрического сканирования. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов автоматически будет скрываться и в уведомлениях.

Также сообщалось о том, что закон о запрете использования социальной сети TikTok в регионе подписал губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте. Мобильное приложение принадлежит китайской компании ByteDance. Таким образом, Монтана стала первым американским штатом, полностью запретившим использование приложения.