В США впервые полностью запретили использование TikTok Губернатора штата Монтана первым в США полностью запретил использование приложения TikTok

Фото: pixabay.com

Закон о запрете использования социальной сети TikTok в регионе подписал губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте. Мобильное приложение принадлежит китайской компании ByteDance. О своем решении губернатор рассказал подписчикам Twitter.

Я запретил TikTok в Монтане, чтобы защитить персональные и личные данные монтанцев от Коммунистической партии Китая, — написал губернатор.

Таким образом, Монтана стала первым американским штатом, запретившим использование приложения.

Джанфорте также добавил, что TikTok является приложением, связанным с «иностранными противниками». Губернатор подчеркнул, что он приказал блокировать любое приложение, предоставляющее персональную информацию через сети штата «иностранным противникам».

По данным СМИ, Джанфорте обратился к местным законодателям с просьбой изменить законопроект в конце апреля. Губернатор захотел, чтобы закон позволял полностью запретить использование любых соцсетей, передающих данные «противнику» за границу.

Ранее глава штата запретил использование приложения на уровне правительства региона.

Также стало известно, что федеральное правительство Австралии запретит работникам государственных структур пользоваться китайской социальной сетью TikTok на служебных телефонах из соображений безопасности. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус. По его словам, запрет вступит в силу «так скоро, как это возможно».