Австралийским госслужащим запретят использовать TikTok Правительство Австралии запретит госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах

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Федеральное правительство Австралии запретит работникам государственных структур пользоваться китайской социальной сетью TikTok на служебных телефонах из соображений безопасности. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус. По его словам, запрет вступит в силу «так скоро, как это возможно». Заявление генпрокурора размещено на сайте прокуратуры Австралии.

На основе рекомендаций от службы разведки и органов безопасности я поручил подготовить обязательное для исполнения распоряжение об изменении политики безопасности для государственных сетей и запрете использования приложения TikTok на устройствах, используемых всеми департаментами и агентствами Содружества, — говорится в заявлении.

Он также отметил, что для некоторых сотрудников будут сделаны исключения, если им необходимо использовать китайскую соцсеть по служебной необходимости, однако каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально. Остальные госслужащие смогут использовать TikTok на личных гаджетах.

Ранее устанавливать китайское приложение на служебные устройства уже запретили сотрудникам Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. Также запретили устанавливать TikTok на служебные телефоны госслужащим в Бельгии, Великобритании, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Чехии.

В свою очередь советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Белый дом призывает конгресс оперативно принять законопроект, дающий правительству право запретить TikTok и действовать против схожих продуктов из недружественных США стран. По его словам, законопроект дает американским властям новые инструменты для реагирования на риски национальной безопасности.