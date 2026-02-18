Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:54

«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны

Политолог Самонкин усомнился, что начнется третья мировая война

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Предпосылок для начала полноценной третьей мировой войны в ближайшее время нет, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, текущий кризис международных отношений представляет собой прокси-конфликты, которые происходят в разных регионах планеты.

Можно сказать, что третья мировая война идет, но с позиции прокси. То есть это необъявленный конфликт, где отдельно взятые регионы являются некими геополитическими картами противостояния. Изначально эта конкуренция в XXI веке была только на Ближнем Востоке. Потом мы увидели ее на евразийском постсоветском пространстве. Украина стала прецедентом. Сейчас опять возможно, что в 2026 году геополитика великих держав сместится на Ближний Восток, потому что это привычное поле действия для США, — пояснил Самонкин.

Он добавил, что новое поколение политиков не осознает последствий глобального конфликта. Однако, по словам политолога, исторические примеры, такие как Карибский кризис, показывают способность договариваться даже на грани войны.

Сейчас появилось новое поколение политиков и людей, которые не то что не знают историю, а пытаются ее переписать, не изучая. Они не понимают последствий двух предыдущих мировых войн. В третьей уже не будет победителей. Но на примере последних событий мы видим, что, когда доходит до определенной фазы конфликтности, сразу происходят либо переговоры, либо стоп. В XX веке мы видели это на примере Карибского кризиса. Примерно то же самое сейчас происходит в Женеве: идет перезагрузка отношений. США хотят доминировать в рамках своей однополярной концепции. Но они больше говорливы, показывают какие-то информационные финты, свою распиаренность, нежели переходят к практическим действиям, — подытожил Самонкин.

Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с инициативой о совместной работе по снижению рисков начала третьей мировой войны. Свое заявление он сделал, комментируя результаты опроса, которые свидетельствуют о пессимистических настроениях среди жителей ведущих западных держав.

