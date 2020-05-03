Инфекционисты из США предложили три сценария пандемии

https://static.news.ru/photo/f3af12fe-8d31-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инфекционисты из Университета Миннесоты выработали три вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом в мире. Ни один из них не является оптимистичным.

Согласно первому сценарию, коронавирус будет сопровождаться серией повторяющихся волн, которые будут происходить летом в течение 1-2 лет. Возникновение волн может варьироваться географически и зависеть от предпринимаемых мер.

Второй сценарий предполагает вторую большую волну заболевания, следующую за первой. Она ожидается осенью или зимой 2020 года и потребует восстановления мер по смягчению последствий эпидемии.

Третий сценарий описывает «медленное горение» продолжающейся передачи инфекции, однако без волн заболеваний. Такой сценарий не был замечен при других пандемиях гриппа в мире, однако вероятен в случае с коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, скорее всего, не повторится в России. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.