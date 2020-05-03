Инфекционисты из США предложили три сценария пандемии

Инфекционисты из Университета Миннесоты выработали три вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом в мире. Ни один из них не является оптимистичным.
Согласно первому сценарию, коронавирус будет сопровождаться серией повторяющихся волн, которые будут происходить летом в течение 1-2 лет. Возникновение волн может варьироваться географически и зависеть от предпринимаемых мер.
Второй сценарий предполагает вторую большую волну заболевания, следующую за первой. Она ожидается осенью или зимой 2020 года и потребует восстановления мер по смягчению последствий эпидемии.
Третий сценарий описывает «медленное горение» продолжающейся передачи инфекции, однако без волн заболеваний. Такой сценарий не был замечен при других пандемиях гриппа в мире, однако вероятен в случае с коронавирусом.
Как ранее писал NEWS.ru, сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, скорее всего, не повторится в России. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.
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