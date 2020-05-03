Врач рассказал о страхе повторения итальянского сценария c СOVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/226bd272-8d18-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beppe Bedolis/Ropi/Global Look Press

Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, скорее всего, не повторится в России. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.

Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии и более мягким течением на юге. Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в каждой стране распространение коронавируса идёт по своему пути и Россия в этом не исключение. Власти Москвы, по словам медика, успели принять необходимые меры, которые не дали возможность распространиться вирусу по всей стране.

И во многом вот эти 2-3 недели позволили [дать] системе [время] для перестроения, хотя, может быть, я выдаю желаемое за действительное, но создаётся такое впечатление, — подытожил он.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.