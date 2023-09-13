Индия выразила заинтересованность в партнерстве с РФ по развитию Севморпути

Фото: Jürgen Wackenhut/Global Look Press

Индия проявила интерес к партнерству с Россией по развитию Северного морского пути, заявил министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал. Нью-Дели признает его потенциал для расширения связей и торговли, передает пресс-служба правительства Индии.

Индия стремится к партнерству в развитии Северного морского пути, признавая потенциал, который он несет для расширения связей и торговли, — сообщил индийский министр.

Соновал добавил, что отношения Москвы и Нью-Дели имеют глубокие исторические корни. Индия настроена на поддержание крепких связей с Россией.

Ранее сообщалось, что индийские бизнесмены обсуждают способы взаиморасчета с Россией в рублях. В торговых отношениях с РФ есть дисбаланс, на который сильно влияют санкции стран Запада.

Также министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что российская сторона направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена. По его словам, соответствующий вопрос уже обсуждается на уровне дипломатических каналов. Туристическую отрасль необходимо поднимать до доковидных показателей, добавил министр.