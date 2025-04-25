Индия совершила действие, которое Пакистан может расценить как акт войны Власти Индии заблокировали течение реки Инд в направлении Пакистана

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Индийская сторона заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, сообщает агентство ANI News. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы.

Подобная блокада произошла впервые с 1960 года. Тогда стороны подписали соглашение о водах Инда и договорились делить ресурс, несмотря на возникающие недопонимания между властями и политические конфликты.

При этом руководство Пакистана предупреждало Индию, что негативно будет реагировать на любые попытки остановить или отвести поток воды реки Инд. Такой маневр власти расценят как акт войны.

Ранее сообщалось, что Пакистан публично объявил о готовности к вооруженному противостоянию с Индией. Представители военного ведомства страны выразили благодарность индийскому премьер-министру Нарендре Моди за объединение народа Пакистана, сопроводив публикацию фотографией стартующей боевой ракеты.

Новый виток конфронтации произошел 22 апреля после нападения на туристов из Пакистана в индийском регионе Джамму и Кашмир. Известно, что за атакой стоят члены «Фронта сопротивления», которые взяли на себя ответственность за инцидент.