Пакистан раскрыл шаг, который приведет к войне с Индией В Пакистане заявили, что будут считать войной попытки Индии отвести поток Инда

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Пакистан, река Инд

Пакистан будет считать актом войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд, сообщается в заявлении комитета национальной безопасности страны, которое приводит Dawn. Отмечается, что аналогично будет восприниматься узурпация прав нижних прибрежных государств.

Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны, — говорится в сообщении.

Ранее The New York Times сообщала, что эскалация между двумя ядерными державами в лице Индии и Пакистана рискует обернуться новым вооруженным конфликтом. Эксперты отмечают, что резкое ухудшение отношений двух стран произошло 22 апреля. Тогда стало известно о вооруженном нападении на туристов и мирных граждан в индийском регионе Джамму и Кашмир.

В результате расстрела на севере Индии погибли минимум 27 туристов. Порядка 20 человек были ранены. Официальных данных о погибших и пострадавших на тот момент не опубликовали. Ответственность за нападение 22 апреля взял на себя «Фронт сопротивления», который зашел на союзную территорию из Пакистана.