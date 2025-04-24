В Пакистане сделали серьезное заявление о войне с Индией МО Пакистана заявило о готовности к вооруженному конфликту с Индией

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистан готов к вооруженному противостоянию с Индией, говорится в сообщении Министерства обороны страны в социальной сети X. Также представители военного ведомства выразили благодарность индийскому премьер-министру Нарендре Моди за объединение народа Пакистана, сопроводив публикацию фотографией стартующей боевой ракеты.

Вы хотите войны? Начинайте ее. Пакистан готов. Спасибо, Моди, ты объединил нашу нацию, − написали представители МО.

Ранее в пакистанском комитете национальной безопасности заявили, что руководство страны будет расценивать попытки отвести поток воды реки Инд в качестве акта агрессии со стороны Нью-Дели. Также аналогичным образом будут восприняты планы по узурпации прав нижних прибрежных стран, говорится в сообщении.

Также журналисты The New York Times предупредили об опасности эскалации ситуации в отношениях двух государств, обладающих ядерным вооружением, так как это может обернуться конфликтом. Новый виток конфронтации произошел 22 апреля после нападения на туристов в индийском регионе Джамму и Кашмир. Известно, что за атакой стоят члены «Фронта сопротивления», которые взяли на себя ответственность за инцидент.