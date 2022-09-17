Индийский миллиардер потеснил Безоса в списке самых богатых людей планеты Индийский мультимиллиардер Гаутам Адани обогнал Джеффа Безоса в рейтинге BBI

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Джефф Безос потерял второе место в списке богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Его потеснил индийский мультимиллиардер Гаутам Адани. При этом в начале года индиец находился лишь на 14 месте рейтинга. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Гаутам Адани, индийский магнат, который в этом году с бешеной скоростью поднимался по рейтингу богатства, обогнал Джеффа Безоса и стал вторым самым богатым человеком в мире, — говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, в начале 2022 года Анади занимал 14-е место рейтинга, но сумел увеличить свое состояние до $146,9 млрд. Акции флагманской компании Адани Adani Enterprises Ltd. на текущей неделе выросли до рекордного уровня, а акции ряда компаний его группы с 2020 года поднялись в цене более чем на 1000%.

Одновременно с этим состояние основателя Amazon Джеффа Безоса снизилось до $145,8 млрд. Причиной стало падение акций технологических компаний в США.

На первом месте рейтинга продолжает оставаться основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его активы оцениваются в $260 млрд.

По данным агентства. под контролем Адани находится крупнейший в Индии оператор морских и воздушных перевозок, крупнейший поставщик газа и крупнейшая компания по добыче угля. Также конгломерат стремится стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что сооснователь «Альфа-Групп», российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести $1 млрд украинскому Альфа-Банку. Таким образом миллиардер хочет убедить Великобританию снять с него санкции, отмечает издание.