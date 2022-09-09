WSJ: Фридман намерен отдать $1 млрд за снятие с него санкций WSJ: бизнесмен Фридман предложил $1 млрд украинскому Альфа-Банку в обмен на снятие санкций

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Фридман

Сооснователь «Альфа-Групп», российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести $1 млрд украинскому Альфа-Банку, пишет The Wall Street Journal. Таким образом миллиардер хочет убедить Великобританию снять с него санкции, отмечает издание.

Украинский Альфа-Банк предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевод средств. Председатель наблюдательного совета финансовой организации Роман Шпек заявил, что не считает этот шаг спекуляцией.

Сам олигарх заявил, что речь о схеме «услуга за услугу» не идет. По его словам, эти деньги должны были пойти на финансирование проектов на Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.

Ранее власти Украины арестовали активы Фридмана в украинском Альфа-Банке на сумму в 12,4 млрд гривен ($420 млн), заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она добавила, что были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».

Впоследствии сообщалось, что Фридман желает получить украинский паспорт, чтобы обойти введенные против него санкции. Однако представитель «Альфа-Групп» назвал эту информацию фейком.