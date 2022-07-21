Индийский авианосец «Викрамадитья» загорелся во время испытаний

Фото: Mass Communication Specialist 3r/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец ВМС Индии «Викрамадитья»

На борту индийского авианосца «Викрамадитья» произошел крупный пожар, сообщила газета The Hindu. По информации издания, все случилось накануне вечером, 20 июля. В тот момент шли ходовые испытания авианосца возле штата Карнатака.

Пожар удалось оперативно локализовать, по предварительным данным, в огне никто не пострадал. Пока причины возгорания не сообщаются. О произошедшем уже доложили министру обороны Индии, расследованием инцидента займется специальная комиссия.

Авианосец «Викрамадитья» — это бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Индия выкупила его у России еще в 2004 году.

Ранее стало известно, что в Москве загорелся монтажный корабль. Огонь возник на однопалубном деревянном судне, площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Никто не пострадал.