У берегов Греции загорелся круизный лайнер с сотнями пассажиров на борту

Круизный лайнер Euroferry Olympia под флагом Италии загорелся в Ионическом море у побережья Греции. На его борту находятся 237 пассажиров и 51 член экипажа. К месту происшествия направлены патрульные катера и буксиры береговой охраны, сообщает ​​​​​​​ Agence France-Presse.

Возгорание на борту лайнера произошло у берегов острова Корфу. Причины пожара пока не установлены.

Представитель торгового флота Греции Костас Кацафадос заверил , что все пассажиры лайнера целы и невредимы. По его словам, они уже размещены в спасательных шлюпках и в скором времени будут доставлены на остров.

Судно совершало рейс между греческим городом Игуменица и итальянским Бриндизи.

Ранее сообщалось, что в Египте загорелось туристическое судно Grand Sun, совершавшее круиз по Нилу. Пожар, возникший в моторном отсеке, был быстро потушен. Никто из 73 пассажиров не пострадал. Причинённые неудобства им компенсировали бесплатной экскурсией в гробницу Тутанхамона.