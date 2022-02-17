У берегов Греции загорелся круизный лайнер с сотнями пассажиров на борту

У берегов Греции загорелся круизный лайнер с сотнями пассажиров на бортуУ побережья Греции загорелось круизное судно с 237 пассажирами
Круизный лайнер Euroferry Olympia под флагом Италии загорелся в Ионическом море у побережья Греции. На его борту находятся 237 пассажиров и 51 член экипажа. К месту происшествия направлены патрульные катера и буксиры береговой охраны, сообщает Agence France-Presse.
Возгорание на борту лайнера произошло у берегов острова Корфу. Причины пожара пока не установлены.
Представитель торгового флота Греции Костас Кацафадос
Судно совершало рейс между греческим городом Игуменица и итальянским Бриндизи.
Ранее сообщалось, что в Египте загорелось туристическое судно Grand Sun, совершавшее круиз по Нилу. Пожар, возникший в моторном отсеке, был быстро потушен. Никто из 73 пассажиров не пострадал. Причинённые неудобства им компенсировали бесплатной экскурсией в гробницу Тутанхамона.