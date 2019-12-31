https://static.news.ru/photo/358a762c-2bf9-11ea-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Курирующий космическую и атомную отрасли государственный министр Индии Джитендра Сингх рассказал, что астронавты, которые должны совершить первый в индийской истории запуск пилотируемого корабля «Гаганьян», будут проходить обучение в России.

По его словам, подготовка к полёту займёт полтора-два года. В РФ поедет небольшое число кандидатов, и этот список в дальнейшем будет сокращён, передаёт The Times of India.

Период обучения может варьироваться от 18 месяцев до двух лет, поскольку этот период зависит от различных факторов, таких как индивидуальная адаптируемость, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва передаст Нью-Дели в лизинг на 10 лет атомную подводную лодку (АПЛ). Соответствующий контракт подписали представители РФ и Индии. Сумма контракта — $3 млрд. Эта сделка станет самой значительной после подписанного в 2018 году контракта на поставку российских систем противоракетной обороны С-400 на общую сумму $5,5 млрд.