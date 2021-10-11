Илон Маск устроил техно-вечеринку с танцующими роботами

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, устроил техно-вечеринку с танцующими роботами в Берлине. Мероприятие состоялось в честь открытия первого в Европе завода «Гигафабрика», который принадлежит Tesla. Видео с этого события появились в Twitter.

На праздничное открытие завода пригласили около девяти тысяч человек. Для организации рейв-вечеринки Tesla получила специальное разрешение от берлинских властей, чтобы обойти коронавирусные ограничения. Всем посетителям устроили экскурсию по цехам предприятия. Публику развлекали танцующие роботы из воздушных шаров.

Сам Маск выступил перед аудиторией с речью на немецком языке. Предприниматель пообещал открыть на заводе пивоварню, рейв-клуб и детский сад.

Ранее Маск вновь возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. По данным журнала Forbes, состояние предпринимателя оценивается в $203,4 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amаzon Джeфф Безос с более чем $197 млрд. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mоet Hennessy) Бeрнар Арно, заработавший $174,9 млрд.