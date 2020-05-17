Идея Австралии расследовать истоки COVID-19 получила поддержку 62 стран

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Предложение Австралии и Евросоюза провести независимое расследование источника COVID-19 в мире поддержали 62 страны.

Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация АВС. По её данным, страны выразили свою поддержку накануне открытия ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

Как отмечает ABC, число государств, поддерживающих инициативу, продолжает расти на фоне объединения усилий Австралии и ЕС в поддержке призыва дать «беспристрастную, независимую и всеобъемлющую» оценку международным мерам в области здравоохранения в ответ на пандемию коронавируса, скоординированным ВОЗ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около 600 тысяч жителей Австралии потеряли работу из-за финансового воздействия пандемии нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Скотт Моррисон назвал цифры «шокирующими, хотя и не неожиданными».