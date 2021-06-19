Ибрахим Раиси стал президентом Ирана

Глава судебной власти Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейед Ибрахим Раиси стал президентом. На выборах он набрал более 17,9 млн голосов, заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли. Трансляцию пресс-конференции с его участием вело иранское телевидение.
Из 59,3 млн человек, имевших право голосовать в Иране, свой выбор сделали почти 29 млн человек. Таким образом, явка составила 48,8%. Это самая низкая явка за последние 12 президентских выборов, добавил глава МВД.
После Раиси с большим отставанием идут Мохсен Резаи (3,4 млн голосов), Абдольнасер Хеммати (2,4 млн) и Хосейн Газизаде Хашеми (992 718). За президентское кресло изначально боролись семь кандидатов, но трое из них в итоге сняли свои заявки.
Президент России Владимир Путин уже поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах. Глава государства
Ранее сообщалось, что Хасан Рухани отказался назвать имя преемника до официального объявления итогов выборов. Два кандидата на тот момент уже поздравили Ибрахима Раиси с победой. Его кандидатуру поддерживал верховный лидер ИРИ Али Хаменеи. Напомним, что голосование прошло 18 июня.