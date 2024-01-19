Хуситы пообещали безопасный проход судам России и Китая в Красном море

Фото: МО РФ

Судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена, заявил член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити в интервью газете «Известия». По его словам, этим судам хуситы готовы обеспечивать безопасный проход.

Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны, — сказал собеседник издания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Запада в Йемене снижают желание хуситов сесть за стол переговоров. После долгих лет начались контакты с хуситами, инициированные Саудовской Аравией, и это взаимодействие, продолжил глава МИД, уже стало приносить результаты. Однако Лавров затруднился сказать, насколько реально возобновить эти переговоры после атак на Йемен.

Также министр выразил мнение, что США совместно с союзниками растоптали все мыслимые нормы международного права, атаковав Йемен. По его словам, все оправдания Вашингтоном ударов по хуситам выглядят жалкими.

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла выразил мнение, что удары США по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту Израиля и ХАМАС. При этом Вашингтон, по мнению Насралла, в любом случае не сможет остановить нападения на суда, идущие в Израиль.