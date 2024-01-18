Лавров одним словом охарактеризовал оправдания США за удары по Йемену Лавров: США и союзники ударами по Йемену растоптали нормы международного права

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

США совместно с союзниками растоптали все мыслимые нормы международного права, атаковав Йемен, заявил во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, все оправдания Вашингтона ударов по хуситам выглядят жалкими.

Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами и другими своими союзниками нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство <...> Оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, они выглядят очень жалко, — подчеркнул Лавров.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что удары в Йемене совершались по объектам движения «Ансар Алла». По его словам, атака стала ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники способствуют распространению палестино-израильского конфликта на весь регион. Он подчеркнул, что атака на Йемен является нарушением статьи 2 Устава ООН.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности. Глава Белого дома отдал приказ о нападении на суверенное государство, тем самым наплевав на нормы международного права, заметил спикер нижней палаты парламента. По его словам, если США считают себя правовым государством, то американский президент должен понести наказание.