Небензя рассказал, к чему привела атака США на хуситов Небензя: США и союзники способствуют распространению конфликта в Газе

Фото: MFA Russia/via Globallookpress

Соединенные Штаты и их союзники способствуют распространению палестино-израильского конфликта на весь регион, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что атака на Йемен является нарушением статьи 2 Устава ООН, сообщает РИА Новости.

Эскалация в Газе продолжается уже 100 дней, и нет ни единого признака ее снижения. Более того, Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав <...> в нарушение статьи 2 Устава ООН народ Йемена, — заявил он в ходе выступления на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Аллах» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Он также отметил, что хуситы совершили 27 нападений на коммерческие суда более 50 стран. Удары по объектам группировки американский президент назвал единой и решительной реакцией международного сообщества на безрассудные атаки. Он напомнил, что 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день акцию против кораблей США.

Представители местной группировки объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем, после сообщений о совместном авиаударе США и Великобритании в ответ на атаки на суда в Красном море. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.