Байдена призвали привлечь к уголовной ответственности после атак на Йемен Володин: Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности после атак на Йемен

Фото: U.S. Navy/Carmichael Yepez

Президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Глава Белого дома отдал приказ о нападении на суверенное государство, тем самым наплевав на нормы международного права, заметил спикер нижней палаты парламента. По его словам, если США считают себя правовым государством, то американский президент должен понести наказание.

Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН <...>. Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть, — написал Володин.

Политик уверен, что Байден рассчитывает на «маленькую победоносную войну». По его словам, таким образом президент США хочет отвлечь внимание американского народа от неудач на Украине.

Ранее СМИ раскрыли, что Байден начал разрабатывать стратегию операции против хуситов в Йемене еще 1 января. По их данным, глава Белого дома приказал своей команде в первый день нового года «ускорить усилия по осуждению атак хуситов в ООН» и продолжить формирование «коалиции для защиты судоходства».