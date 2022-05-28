Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине регионами

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Херсонская область закрыла свои границы с украинским регионами, находящимися под контролем Киева. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, на такой шаг новые власти пошли ради безопасности.

Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне, — рассказал Стремоусов.

Он также не рекомендовал никому ездить на Украину «ни под каким предлогом».

Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса, — сказал представитель ВГА.

Стремоусов пояснил, что проехать из Херсонской области в настоящее время можно в Крым и ту часть Запорожской области, которая находится под контролем российских войск, а также в республики Донбасса.

Ранее Стремоусов рассказал, что Херсонская область не станет сворачивать с курса интеграции в состав России. По его словам, возвращение под контроль Украины исключено. При этом он затруднился указать, сколько времени может занять подобный переход, однако объявил, что уже к концу 2022 года законодательная база региона будет подготовлена «для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации».