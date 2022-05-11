Херсонская область попросится в состав России Руководство Херсонской области обратится к президенту России с просьбой принять регион в состав РФ

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, которые передаёт ТАСС, референдум в Крыму показал, что такой способ вхождения не воспринимается мировым сообществом, поэтому указ президента является единственным выходом.

Референдум <...> не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ, — сказал Стремоусов.

При этом он опроверг информацию, что регион мог принять статус «Херсонской Народной Республики» по образу ДНР и ЛНР.

Администрация области до конца года подготовит документы, необходимые для принятия в РФ в виде субъекта. Соответствующее решение будет вынесено тогда же.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.

7 мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти, а её территория полностью освобождена от националистов. В тот же день Стремоусов пообещал, что предпримет шаги по вступлению в состав Российской Федерации.