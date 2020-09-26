Хакеры из Азербайджана взломали сайты главных армянских СМИ

https://static.news.ru/photo/f28ee520-c9d2-11e9-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Хакеры из Азербайджана сумели взломать сайты ряда ведущих СМИ Армении.

По данным «Sputnik Армения», в числе взломанных сайтов оказались armenpress.am, news.am, armtimes.am, hetq.am, 1in.am, mediamax.am и другие. Так, на всех ресурсах велась трансляция выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.