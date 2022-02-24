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Хакеры из Anonymous объявили РФ «кибервойну»

04:27, 25 февраля 2022
Хакеры из Anonymous объявили РФ «кибервойну» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. Хакеры в Twitter заявили, что берут на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT.

Коллектив Anonymous официально объявляет войну России, — отмечается в их сообщении.

Представители Anonymous добавили к своему заявлению хештег #Ukraine.

Телеканал RT прежде заявлял, что на его сайты ведутся DDoS-атаки с вечера 24 февраля. Подчёркивалось, что около 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США. В ночь на 25 февраля (к 04:20 мск) сайт телеканала не функционировал.

Вечером 24 февраля пользователи отмечали трудности с посещением сайтов Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил: лидеры «Большой семёрки» договорились продвигать «сокрушительные» санкции против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. По словам главы Белого дома, ограничения затронут, в том числе нефтяные компании, сообщает NBC. Телеканал уточнил, что спецслужбы предлагают американскому президенту варианты проведения «масштабной кибератаки» против России.

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