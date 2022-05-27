Хабаровский край взял шефство над Дебальцево Губернатор Дегтярёв заявил, что Хабаровский край взял шефство над Дебальцево

Михаил Дегтярёв / Фото khabkrai.ru

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эфире телеканала «РБК» заявил, что субъект взял шефство над городом Дебальцево Донецкой Народной Республики (ДНР). Он добавил, что вице-губернатор края Мгер Гандилян отправится в населённый пункт для участия во встрече с администрацией Дебальцево. Глава края при этом назвал город ДНР «замечательным».

Хабаровский край берёт шефство над Дебальцево. Мы будем помогать городу. Уже с главой связались и всё у нас по плану, — заявил Дегтярёв.

Он добавил, что его команда уже связалась с главой города для проведения первичных консультаций по необходимой помощи.

Губернатор Роман Старовойт ранее заявил, что Курская область берёт шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики. Он добавил, что власти российского региона уже направили туда cпециалистов, которые окажут району неoбходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года. Старовойт сообщил, что сейчас внимание сконцентрировано на помощи району в подготовке к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений.