Грызлов: НАТО поощряет Украину на военное решение конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/c9056d3c-9d52-11eb-ba00-96000091f725_660.jpg Борис Грызлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Представители стран НАТО поощряют Украину на неполитическое, военное разрешение конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По мнению политика, на фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств.

Те политики, прежде всего представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против Резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта, — цитирует Грызлова РИА Новости.

По его словам, Минские соглашения однозначно говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом. Сценарий военного конфликта недопустим.

Ранее Грызлов заявил, что Вооружённые силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на востоке страны, чтобы спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры.

Вооружённые силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на востоке страны, чтобы спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры, писал NEWS.ru.